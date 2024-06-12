Польша вводит буферную зону на границе с Белоруссией

На границе с Белоруссией в четверг, 13 июня, Польша введет буферную зону. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В пресс-службе отметили, что министр внутренних дел и администрации Польши в среду, 12 июня, подписал указ о введении временного запрета на пребывание на определенном участке в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Белоруссией.

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Согласно документу, запрет вступит в силу 13 июня. Срок запрета ограничен 90 днями.

Буферная зона будет создана на участке польско-белорусской границы длиной 60,67 км, расположенный в пределах зоны ответственности пограничных постов в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемхе.

Ширина буферной зоны составит от 200 до 2000 метров, в зависимости от того, где она будет проходить, констатировали в МВД.