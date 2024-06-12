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Генштаб Белоруссии об учениях с РФ: к применению специального ЯО готовы

Подразделения ВС Белоруссии приступили к выполнению учебно-боевых задач во втором этапе учений с нестратегическими ядерными силами совместно с Россией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

В ведомстве уточнили, что ракетные комплексы «Искандер» получили спецбоеприпасы, заняли стартовые позиции и заступили на боевое дежурство. Авиация, уточнили в пресс-службе, также выполнила поставленные командованием учебно-боевые задачи.

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Начальник Генштаба генерал-майор Павел Муравейко отметил, что все контрольные нормативы выполнены, белорусские военные готовы к применению специального ядерного оружия.

«Итоги мы подведем, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооруженных Сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы», — подчеркнул военачальник.
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