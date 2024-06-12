Российские военные нанесли групповой удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что удар был нанесен в среду, 12 июня, высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратам.

Кроме того, ВС РФ произвели ракетные атаки на пункт временной дислокации иностранных наемников, места подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в пресс-службе.

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Подразделения группировок войск за сутки уничтожили в ходе боестолкновений и контрбатарейной борьбы САУ Krab, САУ Braveheart, 105-мм гаубицы М101, две 155-мм гаубицу М777, 155-мм гаубицу М198, 105-мм орудие М119, две 122-мм боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire», САУ М109 «Paladin».

Силы ПВО сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS, две управляемые авиационные бомбы «Hammer», 61 беспилотник различных типов, констатировали в ведомстве.