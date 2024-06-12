Вывод российских миротворцев из Карабаха завершился. Об этом в среду, 12 июня, заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

— Процесс вывода с территории Азербайджана миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на территории нашей страны после Отечественной войны, завершился 12 июня. Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию, — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства страны.



В начале мая президент России Владимир Путин и его армянский коллега Никол Пашинян договорились о выводе российских военных и пограничников из ряда областей Армении.

Мирное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном возможно уже в этом году, и шансы на это очень высоки. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Опубликованы кадры убытия российских миротворцев из Нагорного Карабаха

В октябре 2023 года Армения признала, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Об этом во время пресс-конференции по итогам саммита СНГ сообщил президент России Владимир Путин. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос карабахского конфликта можно считать окончательно решенным.