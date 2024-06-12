Армия России утром 12 июня нанесла удары по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, сообщает российское Министерство обороны.

Групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками был нанесён также по пункту временной дислокации иностранных наёмников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров и по складам боеприпасов и взрывчатых веществ.