Минобороны: армия России утром нанесла удары по стоянкам самолётов ВСУ
Армия России утром 12 июня нанесла удары по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, сообщает российское Министерство обороны.
Групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками был нанесён также по пункту временной дислокации иностранных наёмников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров и по складам боеприпасов и взрывчатых веществ.
«Все назначенные объекты поражены», — говорится в сводке министерства.