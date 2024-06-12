Воздушная тревога впервые с начала конфликта объявлена в Донецке

Воздушная тревога объявлена в Донецке
Воздушная тревога объявлена в Донецке в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что до этих пор в городе ни разу не объявлялась воздушная тревога.
По предварительным данным оперативных служб, в Донецке работала система противовоздушной обороны. В центре города зафиксировали задымление. Подробности уточняются.
До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что взрыв произошел рано утром 12 июня в Сумах на Украине в районе индустриального парка, где расположено несколько заводов.
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В этот же день взрыв зафиксировали в пригороде Днепра.
В ночь на 12 июня в Киеве произошло несколько взрывов.
Воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.