Спецназовец "Турпал" один штурмовал пятиэтажку и пленил двух бойцов ВСУ

Боец батальона "Ахмат-Запад" в одиночку пошел на штурм пятиэтажке в Волчанске и взял в плен двух бойцов ВСУ. Об этом военкору RT Владу Андрице рассказал один из командиров подразделения с позывным "Начальник".

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На отчаянный шаг решился спецназовец с позывным "Турпал". Причем штурмовал он дом трижды.

"Он хотел туда зайти и пленных взять", - рассказывает "Начальник".

- Я по рации передал: "Ты сейчас будешь "трехсотый", выйди! Один в поле не воин".

Однако штурмовик со словами "Один в поле воин, я докажу!" пошел и сдержал слово.



Напомним, бойцам батальона "Ахмат-Запад" удалось захватить знаменитый опорник ВСУ на Лысой горе. Это господствующая высота над Волчанском позволит быстрее освободить город.