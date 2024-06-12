Стало известно о попытках ВСУ сдержать натиск российской армии у Харькова

Вооруженным силам Украины удалось остановить продвижение российских войск на Харьковском направлении, сообщил в эфире Первого канала военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, ВС РФ отошли от Липцев примерно на один километр. Минобороны России эту информацию не комментировало.

ВСУ на Харьковском направлении удалось остановить продвижение наших войск. Бои идут сейчас в районе агрегатного завода в Волчанске. Наши отошли приблизительно на один километр от Липцев. Количество перебрасываемых туда частей противника вынуждает его ослаблять другие направления. Как результат, есть большое продвижение к юго-востоку от Купянска, — сказал Онуфриенко.



Эксперт отметил, что на Артемовском направлении, а именно в районе Часова Яра, российская армия смогла отодвинуть ВСУ севернее от Калиновки, на восточную окраину села. Он утверждает, что в центре микрорайона Канал уже подняли флаги РФ. Что касается Сумского направления, то российские войска вошли в область в районе села Теткино. ВС РФ также удерживают позиции в селе Розовка, добавил Онуфриенко.

Зеленский признал риск потерять Харьков

Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль ВС РФ Артемовки в ЛНР и Тимковки в Харьковской области. Такого результата добились подразделения группировки войск «Запад», уточнили в ведомстве.