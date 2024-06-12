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Стало известно о попытках ВСУ сдержать натиск российской армии у Харькова

Вооруженным силам Украины удалось остановить продвижение российских войск на Харьковском направлении, сообщил в эфире Первого канала военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, ВС РФ отошли от Липцев примерно на один километр. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Стало известно о попытках ВСУ сдержать натиск российской армии у Харькова
© globallookpress.com

ВСУ на Харьковском направлении удалось остановить продвижение наших войск. Бои идут сейчас в районе агрегатного завода в Волчанске. Наши отошли приблизительно на один километр от Липцев. Количество перебрасываемых туда частей противника вынуждает его ослаблять другие направления. Как результат, есть большое продвижение к юго-востоку от Купянска, — сказал Онуфриенко.

Эксперт отметил, что на Артемовском направлении, а именно в районе Часова Яра, российская армия смогла отодвинуть ВСУ севернее от Калиновки, на восточную окраину села. Он утверждает, что в центре микрорайона Канал уже подняли флаги РФ. Что касается Сумского направления, то российские войска вошли в область в районе села Теткино. ВС РФ также удерживают позиции в селе Розовка, добавил Онуфриенко.

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Ранее Минобороны России сообщило о взятии под контроль ВС РФ Артемовки в ЛНР и Тимковки в Харьковской области. Такого результата добились подразделения группировки войск «Запад», уточнили в ведомстве.

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Михаил Онуфриенко
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