Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон достаточно напуган, чтобы отказаться от прямого конфликта с Россией на Украине, и пытается предостеречь другие страны Запада от отправки войск на территорию республики. Об этом он заявил в эфире собственного YouTube-канала.

"Но я думаю, что люди в Вашингтоне достаточно напуганы, чтобы отказаться от любой прямой конфронтации с русскими на Украине", - заявил Макгрегор.



Он предположил, что представители Белого дома во время мероприятий во Франции по случаю высадки в Нормандии призвали Эммануэля Макрона забыть об идее об отправке войск на Украину, а также донесли эту мысль до представителей Британии.

В то же время Макрегор отметил, что на Западе никто не хочет открыто отступать от риторики о том, что Россия и Владимир Путин проигрывают на Украине.

В Совфеде оценили призыв к НАТО готовиться к «долгосрочной войне» с Россией

6 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг говорил, что НАТО не планирует развертывать свои силы на Украине. По его словам, в альянсе фокусируются на установлении "более сильных рамок" для долгосрочной поддержки Украины и согласовании "долгосрочной финансовой приверженности".