Путин провел ночное совещание с Белоусовым и Герасимовым

Президент России Владимир Путин поздно вечером 11 июня провел совещание о ходе СВО, на котором выступали министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов. О подробностях общения рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в Telegram-канале Кремля.

"Главе государства, верховному главнокомандующему [во время совещания] было доложено о ходе специальной военной операции, а также о планах [армии России] по продолжению военных действий", - отметил пресс-секретарь, уточнив, что на встрече выступали и командующие военных округов страны.



По словам Пескова, после общего совещания Путин поговорил с участниками мероприятия по отдельности, проведя с каждым из них встречи один на один. О том, что обсуждалось на каждой из таких бесед, представитель Кремля не уточнил.

11 июня Путин также включил Андрея Белоусова, назначенного на этот пост 14 мая, в число постоянных членов Совета безопасности России. Секретарем Совбеза является экс-министр обороны Сергей Шойгу.

Белоусов провел встречу с военкорами

За день до этого, 10 июня, Белоусов провел встречу с военкорами, которые освещают военную операцию России на Украине. В Минобороны заверили, что подобные встречи теперь будут регулярными.