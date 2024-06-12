Бойцы "Ахмата" взяли знаменитый опорник ВСУ на Лысой горе под Волчанском

Военкор RT Влад Андрица снял репортаж о бойцах батальона "Ахмат-Запад", действующих на харьковском направлении. Им удалось захватить знаменитый опорник ВСУ на Лысой горе.

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На кадрах видно, что опорный пункт располагался в лесополосе на господствующей высоте. Теперь российские штурмовики получат важное преимущество над противником в боях за Волчанск. Также в кадр попал раненный пленный боец ВСУ.

Командир с позывным "Начальник" рассказал, что спецназовцы "Ахмата" успешно действует на этом участке фронта. За сутки бойцам удалось сбить около 130 вражеских дронов.

Напомним, ранее командир спецназа "Ахмата" Апты Алаудинов сообщил, что подразделение переброшено на харьковское направление для участия в создании буферной зоны. В том числе в районе Волчанска действует легендарная разведгруппа "Аида".