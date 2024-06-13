Наш ответ «Бабе-яге»: в России создали тяжелый дрон «Голубь»

В Москве выставке HeliRussia-2024 конструкторское бюро «Стратим» представило специализированный дрон-бомбардировщик «Голубь». По словам представителей компании, первые дроны уже прошли испытания в зоне СВО и показали хорошие результаты.

Соперник «Бабы-яги»

Не секрет, что на линии боевого соприкосновения российским войскам досаждают украинские дроны-бомбардировщики «Баба-яга». Эти тяжелые сельскохозяйственные дроны китайского производства имеют большую полезную нагрузку, не подавляются средствами РЭБ, способны долгое время находиться в воздухе и благодаря тепловизору нередко действуют в ночное время. Несмотря на такие плюсы, есть у них и существенные минусы — шумность и небольшая скорость полета, что сказывается на их живучести.

Столкнувшись с неприятными особенностями «Бабы-яги», в российской армии поняли, что и нашим «дроноводам» стоило бы принять на вооружение машину аналогичного класса, в боевой эффективности которого не сомневается уже никто. Однако копировать «Бабу-ягу» не стоило, потому что этот дрон для ведения боевых действий изначально не предназначался. Поэтому конструкторское бюро «Стратим» создало дрон исходя из пожеланий военных, а не отталкиваясь от китайского аналога.

Для борьбы с пехотой и техникой

«Голубь» оснащен сменным барабаном, где могут размещаться 12 ВОГ (выстрел осколочный гранатометный), также он может нести 82-мм мины. Полезная нагрузка составляет 10 кг, дальность полета — 10 км, потолок — 500 м, максимальная скорость — 40 км/ч.

Этот дрон-бомбардировщик не подвержен действию РЭБ и при помощи искусственного интеллекта самостоятельно может различать людей в военной форме и с оружием. Как и следовало ожидать, применяться он будет главным образом против пехоты противника, вот почему он оснащен барабаном на 12 ВОГов, которые бесполезно применять против бронированной техники. Впрочем, с последней он также может бороться, для этого нужно будет заменить ВОГ на мины, которыми можно уничтожать как технику, так и живую силу.

Многие специалисты больше года назад утверждали, что по мере развития конфликта коммерческие дроны вскоре неизбежно уступят место специализированным. И если на первых порах СВО большинство дронов в зоне конфликта были гражданские, переделанные умельцами в боевые путем подвешивания к ним гранат или ВОГов, то теперь полным ходом идет разработка дронов, создаваемых исключительно для решения военных задач. И это логично — в настоящее время в зоне СВО спрос на специализированные дроны колоссальный, и всем без исключения ясно, что в армии должны появиться БПЛА-войска, оснащенные разнообразной техникой для решения широкого круга задач.

На пороге перемен

Те страны, которые оперативно наладят производство специализированных дронов и боеприпасов к ним, имеют хороший шанс «застолбить» место на быстрорастущем сегменте беспилотников. Вот почему в мире пристально следят за ходом СВО и тактикой применения дронов, понимая, что за беспилотными системами будущее. И что если кто-то прозевает этот тренд и окажется недостаточно оперативным, то имеет все шансы заплатить в будущем большую цену за неготовность к реалиям современных конфликтов. А они таковы, что уже сейчас над полем боя безраздельно властвуют дроны всех видов, размеров и назначения.

Поэтому появление таких специализированных дронов как «Голубь» не стало неожиданностью. И можно не сомневаться, что число таких «узких специалистов» будет стремительно расти. Вне всякого сомнения, вскоре появятся не только специально разработанные дроны-бомбардировщики, но и дроны-истребители, минеры, ретрансляторы, дрононосцы.

После СВО мир уже не будет прежним: роботизированные системы с машинным зрением, искусственным интеллектом и другими функциями пришли в войска всерьез и надолго.