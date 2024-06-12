Столтенберг одобрил разрешение Берлина бить немецким оружием по России

Столтенберг поддержал разрешение ФРГ бить немецким оружием по РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение властей Германии разрешить использовать немецкое оружие против российских войск в районе Харьковской области Украины.

Как сообщает агентство DPA, Столтенберг отказался отвечать на вопрос, применялось ли уже западное оружие против РФ. По его словам, он не может вдаваться в подробности.

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Генсек добавил, что имеет смысл разрешить украинским ВС использовать это оружие, особенно против военных целей возле республики.

31 мая власти ФРГ подтвердили возможность использования своего оружия в районе Харьковской области. Там отметили, что в последние недели Россия, особенно в районе Харькова, готовила, координировала и выполняла атаки из приграничных районов на своей территории.

Напомним, что Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации РФ. Офицер Фатигаров заявил, что американцы готовятся воевать с Россией.