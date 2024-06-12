$89.02+0.0395.74+0.10
Войти в почту

В Донецке четыре сотрудника МЧС пострадали в результате обстрела ВСУ

В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России.

В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России.
© РИА Новости

Об этом сообщили в ведомстве.

«В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили загорание сухой травы. В это время произошёл обстрел», — говорится в сообщении в Telegram.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области кассетными боеприпасами, мирная жительница пострадала.

Военные новости
МЧС России
Горячая новость