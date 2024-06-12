В Донецке четыре сотрудника МЧС пострадали в результате обстрела ВСУ
В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России.
Об этом сообщили в ведомстве.
«В Донецке из-за обстрела ВСУ пострадали четверо сотрудников МЧС России. В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили загорание сухой травы. В это время произошёл обстрел», — говорится в сообщении в Telegram.
Пострадавших госпитализировали.
Ранее ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области кассетными боеприпасами, мирная жительница пострадала.