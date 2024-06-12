Аргентина захотела передать Украине нерабочие штурмовики

Правительство Аргентины рассматривает возможность передачи Украине пяти штурмовиков французского производства Super Etendard, находящихся в нерабочем состоянии. Сейчас власти страны обсуждают это с Парижем, сообщает интернет-портал Infobae.

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Аргентина получила эти самолёты в 2018 году, однако за это время она их ни разу не использовала из-за отсутствия некоторых деталей. В то же время запчасти к самолётам страна не может приобрести из-за оружейного эмбарго, которое было наложено Великобританией после Фолклендской войны.

Администрация нового президента Хавьера Милея сейчас рассчитывает обменять эти самолёты на другую военную технику. В Аргентине предположили, что Франция починит штурмовики и передаст их украинской армии.

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