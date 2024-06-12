Бойцы Вооруженных сил РФ столкнулись с иностранными наемниками ВСУ на островах в пойме Днепра, заявил РИА Новости боец группировки войск «Днепр» с позывным Малой.

Военнослужащий утверждает, что у них заметили шевроны ВС Польши и Грузии. По его словам, ВСУ отправляют на серьезные операции наемников, поскольку украинские солдаты не отличаются боевой выучкой и моральным духом.

Да, ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников, — отметил Малой.



Военный также добавил, что из-за тотальной мобилизации на Украине в ВСУ набирают мужчин, которые ведут «аморальный образ жизни».

Ну, какие с них боевые задачи? Поэтому в основном такие серьезные боевые задачи выполняют именно специальные подразделения, — объяснил он.



Ранее в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром. Подразделения ВСУ создавали оборонительные линии на этом участке с 2014 года, а часть фортификаций осталась со времен Великой Отечественной войны.

На Украине заметили преобладание наемников из одной европейской страны

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