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Марочко: ВСУ контролируют не более 2% территории ЛНР

Стало известно, сколько процентов территории ЛНР продолжают оставаться под контролем ВСУ.

В ЛНР оценили площадь контролируемой ВСУ территории
© РИА Новости

Данные в беседе с ТАСС озвучил военный эксперт Андрей Марочко.

«Фактически украинские боевики контролируют не более 2% нашей территории», — заявил собеседник агентства.

Эксперт уточнил, что под контролем ВСУ пока остаётся территория ЛНР на Краснолиманском направлении и в районе Лисичанска.

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Ранее жители Урала помогли восстановить более 60% домов, детских садов и школ в ЛНР и ДНР.

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Андрей Марочко
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