В ЛНР оценили площадь контролируемой ВСУ территории

Стало известно, сколько процентов территории ЛНР продолжают оставаться под контролем ВСУ.

Данные в беседе с ТАСС озвучил военный эксперт Андрей Марочко.

«Фактически украинские боевики контролируют не более 2% нашей территории», — заявил собеседник агентства.



Эксперт уточнил, что под контролем ВСУ пока остаётся территория ЛНР на Краснолиманском направлении и в районе Лисичанска.

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