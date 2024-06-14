Польша подняла в воздух самолеты из-за России

Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в связи с наблюдающейся, по утверждению Варшавы, активностью дальней авиации РФ.

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"В юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Это очередная очень трудовая ночь для всей системы противовоздушной обороны в Польше в связи с наблюдаемой активностью дальней авиации Российской Федерации", - говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в X (ранее Twitter).



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ВС Польши в последний раз прибегали к такой мере 12 июня.

24 марта оперативное командование польской армии сообщило о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной рано утром того же дня. По его версии, объект влетел в польское воздушное пространство в районе населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной и покинул его спустя 39 секунд. В своем заявлении командование утверждало, что речь идет о российской крылатой ракете. Никаких доказательств представлено не было.