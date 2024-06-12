«Ростех» показал станцию обнаружения ракет в Москве

Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил станцию обнаружения ракет из состава авиационного бортового комплекса обороны (БКО) на международной выставке HeliRussia 2024 в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает «Интерфакс-АВН».

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Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» показал на выставке два оптико-электронных блока из состава БКО, включая станцию предупреждения о ракетной атаке. Этот модуль обнаруживает атакующие вертолет ракеты. Также холдинг представил блок системы наведения, который обеспечивает сопровождение и наведение лазерного луча на атакующую ракету для создания помех и отклонения ее от цели.

В мае стало известно, что холдинг «Швабе» разработал тепловизионную систему «Взгляд», которая позволяет управлять транспортом с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости.

В ноябре представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» рассказал, что БКО «Витебск», который защищает российские вертолеты от зенитных ракет, улучшат с учетом опыта специальной военной операции.