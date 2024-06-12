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Герой России назвал главный недостаток Abrams и Leopard 2 на Украине

Американские танки Abrams и немецкие Leopard 2 вязнут в жирной почве Украины и становятся легкой добычей, заявил член экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков. Об этом пишет ТАСС.

Герой России назвал главный недостаток Abrams и Leopard 2 на Украине
© Tobias Cukale / Global Look Press

Как уточнил военный, Abrams и Leopard 2 — тяжелые машины и имеют непропорциональное давление на грунт.

«Они могут быстро ездить, но не на Украине. Они очень тяжелые, они вязнут. На Украине очень жирная, насыщенная почва. И это, конечно, делает их легкой добычей», — назвал главный недостаток военный. Он уточнил, что при этом танк Abrams почти невозможно пробить в лоб.

Ранее обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен рассказал, что российские военные научились расправляться с американскими танками на Украине. Abrams может быть выведен из строя беспилотниками, особенно «Ланцетом», или уничтожен минами. Он уязвим для противотанковых орудий, таких как российский «Корнет», уточнил он.

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Стивен Брайен
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