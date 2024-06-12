Жителей Белгородской области предупредили о невиданной ранее опасности

В приграничной зоне Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали разбрасывать противопехотные мины с сейсмодатчиками, заявил в своем Вячеслав Гладков.

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«Еще одна сложная опасность, которую мы до этого не видели — противник в приграничной зоне разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками», — сказал он, призвав не приближаться к подозрительным предметам и сразу сообщать о них в специальные службы.



Белгородская область подверглась массированной ракетной атаке

Ранее Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу Вооруженных сил Украины из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Еще трое человек ранены.