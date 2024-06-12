Столтенберг заявил о желании улучшить качество ядерного оружия НАТО

Страны НАТО должны адаптировать ядерное сдерживание альянса к новым обстоятельствам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

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«Союзники обсудят продолжающийся процесс адаптации ядерных средств к ситуации в области безопасности. Мы уже достигли серьезного процесса в этом. В июне Нидерланды объявили о готовности F-35 для ядерных миссий. США модернизирует свое ядерное вооружение в Европе», — заявил Столтенберг.



Столтенберг заявил, что Украина должна победить Россию для вступления в НАТО

Причиной для необходимости адаптации ядерного сдерживания является якобы «опасная риторика» России. Также Столтенберг утверждает, что задача НАТО осталась прежней — якобы поддержание мира и сдерживание.

До этого в Курчатовском институте рассказали об уникальных ядерных технологиях России.

В Минобороны России также рассказали о втором этапе учений нестратегических ядерных сил.