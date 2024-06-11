США разрешили Киеву бить по РФ их оружием, чтобы попытаться создать «политические реалии», в которых Москва будет вынуждена принять требования, выдвинутые на «мирной конференции» в Швейцарии. Об этом Скотт Риттер заявил в эфире RT. Он считает, что единого консенсуса не будет, как не будет оказано никакого давления на Россию, а курс Соединённых Штатов не позволит достичь желаемого результата. В итоге Вашингтон надавит на Киев, чтобы тот прекратил проводить политику, которую Америка сама и продвигала, заключил экс-офицер разведки морской пехоты США.