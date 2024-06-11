Солдаты из КНДР перешли границу Южной Кореи

Около 20 солдат КНДР перешли границу с Южной Кореей. После того как пограничники сделали несколько предупредительных выстрелов, военные из Северной Кореи повернули обратно. Об этом сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. Отмечается, что инцидент произошел еще 9 июня.

«После наших предупредительных выстрелов они [солдаты КНДР] сразу вернулись на северокорейскую сторону. Мы считаем, что они не имели намерения вторгнуться на нашу территорию», — заявил представитель ОКНШ Ли Сон Чжун.



Его слова передает РИА Новости. Всего проникнуть на чужую территорию попытались 20 солдат.

Чжун добавил, что факт случайности имеет место. Это связано с тем, что пограничная зона заросла травой и бывает трудно разглядеть ограничительные знаки, разделяющие корейскую территорию.

Северная и Южная Корея конфликтуют между собой. В последнее время отношения между территориями накаляются. В начале лета стало известно, что военное соглашение о снижении напряженности между КНДР и Южной Кореей приостановлено. Оно работало с 2018 года и его целью заключалось предотвращение случайных столкновений между военными.