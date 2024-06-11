«Укроборонпром» и Rheinmetall запустили цех по ремонту и производству бронетехники

На Украине якобы начал работу предназначенный для ремонта и производства бронетехники первый совместный цех «Укроборонпрома» и немецкого концерна Rheinmetall, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

По его словам, начал работу «первый проект в рамках партнерства «Укроборонпрома» и немецкого оборонного гиганта», передает РИА «Новости».

Камышин уверяет, что в новом цеху работают украинские специалисты под руководством немецких коллег.

Ранее госхолдинг «Укроборонпром» запустил производство мин натовского калибра 60 мм.