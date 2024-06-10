Самолеты Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) Ил-76, Су-34 и Су-35, которые были сбиты в воздушном пространстве над Белгородской и Брянской областями, попали в засаду ЗРК Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ), их экипажи были подготовлены иностранными инструкторами на территории ФРГ. Об этом в ходе конференции Fires Symposium 2024 США полковник Розанна Клементе.

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По ее словам, изначально украинские экипажи готовились для дальнейшего включения западных систем в ПВО Киева, но после окончания их обучения и возвращения на Украину командование ВСУ приняло решение об отправке батареи с ЗРК Patriot на территорию Харьковской области, вблизи границы с Россией.

«Ими была организована воздушная засада, и они смогли сделать это с нашими мобильными системами [Patriot]. Ее возможности позволили экипажу поразить российский самолет А-50У, который был сбит в январе... Во время одной из таких засад у российской границы также были сбиты несколько российских истребителей Су-27», — рассказала она.



Судя по датировке, Клементе ошиблась в обозначении самолетов. Вероятно, она имела в виду авиакатастрофу с военным транспортным самолетом Ил-76, который разбился в Белгородской области, а также инцидент с крушением истребителей Су-35 и Су-34 на территории Брянской области.

В феврале глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва готова доказать причастность США к крушению самолета Ил-76. До этого издание The New York Times сообщило, что американские чиновники на условиях анонимности признались, что российский самолет Ил-76 действительно был сбит зенитным ракетным комплексом Patriot, произведенным в США.