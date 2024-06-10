Sky News сообщил о первом ударе самолета ВСУ по территории России

Он был нанесён 9 июня. Однако какой тип боеприпасов использовался при атаке и были ли они западного производства, телеканал не уточняет.

Отмечается, что украинские военные применили оружие против целей в Белгородской области. Sky News подчёркивает, что использование авиации для нанесения таких ударов может быть воспринято Москвой как новая эскалация.

В конце мая Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби уточнил, что США позволили ВСУ наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Речь идёт о районах, граничащих с Харьковской областью.