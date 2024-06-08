Пасечник объявил траур по погибшим при ударе ВСУ по Луганску

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил в регионе траур по погибшим при ударе Вооруженных сил Украины по Луганску 7 июня.

"Сегодня, 8 июня, в Луганской Народной Республике объявляется день траура по жертвам циничного обстрела Луганска. По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и ее муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия", - написал он в своем Telegram-канале.