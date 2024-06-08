Бывший разведчик морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что Россия не имеет необходимости тратить ядерное оружие на Великобританию. Об этом он написал в посте в социальной сети X.

В своей публикации он назвал идею о том, что Россия применит ядерное оружие против Британии, смехотворной.

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Ранее Скотт Риттер обвинил правительства стран Запада в том, что они создают в СМИ восприятие России как врага. Кроме того, он назвал правительства США и европейских государств конспираторами и заявил, что их цель — представить Россию «достойным конфронтации врагом».