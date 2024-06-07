Назван тип оружия, из которого ВСУ атаковали Луганск

Сегодня вооруженные силы Украины совершили массированный обстрел города Луганск, выпустив не менее шести ракет. По предварительным данным, это были ракеты типа ATACMS. Большую часть из них удалось сбить системам ПВО.

Пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова сообщила ТАСС о повреждениях гражданской инфраструктуры в результате обстрела.

Подъезд обрушился после удара ВСУ в Луганске

— Массированный обстрел гражданских объектов Луганска. Выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть ракет сбили ПВО. Тем не менее есть прилеты по гражданской инфраструктуре. Все службы выехали на место. Информация уточняется, — заявила она.



Напомним, вчера США провели новый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщило Командование базы Ванденберг в Калифорнии.