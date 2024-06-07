Украина начала инсценировать обстрелы Херсона и окрестностей города. Об этом сообщили в местном пророссийском подполье, передает РИА Новости.

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По словам одного из подпольщиков, за последнюю неделю в Херсоне увеличилось количество пожаров. «Все это началось спустя несколько дней после приезда в Херсон группы режиссеров и медийщиков из Киева, а также зондер-команды ГУР Украины», — отметил он, добавив, что в то же время в городе появились пикапы с минометами калибра 82 миллиметра в кузове.

Подпольщик заявил, что свидетели неоднократно слышали звуки исходящих выстрелов в районе местонахождения пикапов, а затем — звуки прилетов по правому, подконтрольному Киеву, берегу.