Сальдо объяснил, сколько займет наполнения Каховского водохранилища

Каховское водохранилище будет накапливать воду после восстановления плотины как минимум два года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Херсонской области Владимира Сальдо.

По его словам, восстановление объекта займет не более одного года после того, как стартуют работы.

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Отмечается, что за несколько дней после того, как была разрушена плотина, более 17 кубических километров воды было сброшено бесцельно в Черное море.

https://ria.ru/20240607/vodokhranilische-1951204467.html?in=l