Спецоперация на Украине 7 июня: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 июня 2024 года.

МО РФ заявило об уничтожении подвозивших боеприпасы и личный состав машин ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил автомобили противника, которые подвозили боеприпасы и живую силу, сообщает ТАСС.

Точность работы РСЗО контролировали беспилотные летательные аппараты. Уничтожены четыре грузовых автомобиля с боеприпасами и личным составом Вооруженных сил Украины.

Российским артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, однако благодаря тактике частых смен огневых позиций от получения цели до первого выстрела они тратят всего несколько минут.

Развожаев рассказал о новой тактике Черноморского флота

Корабли Черноморского флота не оставляли Севастополь, они продолжают выполнение тактических задач, сообщает news.ru со ссылкой на заявление губернатора города Михаила Развожаева.

По его словам, корабли поменяли тактику и не стоят в бухте, продолжая уничтожать безэкипажные катера Вооруженных сил Украины.

Развожаев предложил оставить слова военных Украины для тех, кто их слушает на Западе. Так губернатор отреагировал на заявления Киева о том, что он якобы вынудит ЧФ уйти из Севастополя.

МО РФ показало кадры боевой работы артиллеристов в зоне СВО

Российские артиллеристы поразили замаскированный минометный расчет противника севернее Работина в Запорожской области, сообщает ТАСС.

Он укрывался в лесополосе. Также, после дальнейшей воздушной разведки целей подразделением БПЛА бойцы нанесли точный удар по строению, в котором укрывались не менее пяти солдат Вооруженных сил Украины.

Артиллеристы продолжают выполнять огневые задачи по подавлению батарей и пунктов управления противника, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава ВСУ.