Сырский заявил о сокращении подразделений Генштаба ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о намерении оптимизировать штатную структуру подразделений Генерального штаба, уменьшив их численность и убрав «несвойственные функции». Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, задача состоит в том, чтобы сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций.

«Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий», — заявил Сырский.



Главком сообщил, что сейчас, помимо прочего, осуществляется формирование сил беспилотных систем ВСУ.

Ранее Сырский назвал самые тяжелые для ВСУ направления в Донецкой народной республике (ДНР): кураховское и покровское. До этого главком указал на сложную обстановку в районе Волчанска в Харьковской области и Часова Яра в ДНР.