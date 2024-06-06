Финские власти рассказали, каким образом готовы помогать Украине

Президент Финляндии Александер Стубб в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Хельсинки заявил, что страна не намерена отправлять своих военных на Украину. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

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«Финляндия не планирует развертывать силы на Украине», — подчеркнул Стубб.



Он добавил, что Хельсинки ведет сотрудничество с другими членами НАТО в сфере финансовой и военной помощи Киеву, и уточнил, что Россия представляет угрозу для стран Прибалтики и Северной Европы.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен одобрил закупку минометных боеприпасов для Оборонительных сил на сумму около €50 миллионов. Снаряды закупят у отечественной Componenta Manufacturing Oy в течение 2025-2028 годов. В результате договора 210 человек будут обеспечены работой на год. Таким образом, закупка повлияет на занятость в стране.