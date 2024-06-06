Шойгу заявил, что попытка Запада нанести стратегическое поражение России провалилась

АЛМА-АТА, 6 июня. /ТАСС/. Попытка западных государств, накачивающих киевский режим деньгами и оружием, нанести России стратегическое поражение провалилась. Об этом заявил Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе в заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, которое проходит в Алма-Ате.

"Продолжается накачка киевского режима деньгами и оружием, западные военные инструкторы проводят интенсивное обучение украинских военнослужащих. Усилиями западных государств на Украину перебрасываются наемники и боевики международных террористических организаций. С их согласия, а зачастую и при их непосредственном участии осуществляются систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "эти действия преследуют вполне понятную цель - использовать Украину в качестве оружия против России". "Сейчас стало окончательно ясно, что попытка нанести России стратегическое поражение провалилась!" - добавил Шойгу.

"Вместе с тем очевидно и то, что агрессию стран Запада это не остановит, поскольку она продиктована неуклонно надвигающимся крахом их гегемонии, - подчеркнул Шойгу. - Выстроенная ими грабительская система эксплуатации народов и целых континентов уходит в прошлое. Многополярный мир, который сейчас формируется, будет функционировать по другим законам, которые не предполагают отказа от национальных интересов, идентичности и суверенитета".