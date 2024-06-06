Шойгу назвал причину агрессии Запада против России

Агрессивная политика стран Запада по отношению к России связана с тем, что их влияние в мире неуклонно снижается, считает секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Его цитирует ТАСС.

В ходе заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ Шойгу отметил, что РФ пресекла попытку западных государств нанести ей стратегическое поражение.

"Вместе с тем очевидно, что агрессию стран Запада это не остановит, поскольку она продиктована неуклонно надвигающимся крахом их гегемонии", — сказал секретарь Совбеза.



Шойгу считает, что Запад пытается любыми средствами, включая шантаж, санкции и политическое давление, навязать евразийским регионам геополитическое противостояние, и это приводит к ухудшению ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

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Кроме того, по словам Шойгу, НАТО наращивает военное присутствие у северных и западных рубежей стран ОДКБ и регулярно совершает провокации.