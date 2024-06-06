Вооруженные силы РФ взяли в плен колумбийца Анхель Карденаса Монтиллу, который воевал в рядах украинских войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Пленный посоветовал иностранным наемникам не направляться воевать на Украину.

"Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня", – отметил он.



Как подчеркнул колумбиец, он прибыл на Украину объявлению в соцсети TikTok.

Ранее Владимир Путин заявил, что безвозвратные потери Украины в пять раз превышают российские. По его словам, попытка провести мобилизацию на Украине связана именно с этим. Путин также добавил, что в российском плену находятся 6 465 украинских военных, в плену у ВСУ – 1 348 российских военных.

На Украине разрешили призывать в армию дезертиров

До этого главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала список из 500 украинских военнопленных, которых Киев уже четыре месяца отказывается обменивать. По ее данным, президент Украины Владимир Зеленский выбрал из них лишь 38 представителей бригады "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ).