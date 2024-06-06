Участие США и Великобритании в атаках ВСУ по территориям России с применением западного вооружения крайне опасно для мира.

Об этом ТАСС сказал бывший разведчик США и колумнист RT.com. Скотт Риттер.

«Россия через президента (Владимира) Путина ясно дала понять, что такая ситуация неприемлема», — подчеркнул Риттер.



По словам экс-разведчика, Россия готова принять контрмеры, пропорциональные угрозе, которую представляют западные страны.

Ранее Риттер в интервью RT рассказал о том, почему власти США не дали ему вылететь на ПМЭФ.