Путин: у США безграничное воровство в армии

У США «безграничное воровство» в финансировании армии, заявил президент России Путин. Его цитирует ТАСС.

«Штаты вынуждены тратить деньги на содержание вооруженных сил, потому что, если обширные базы по всему миру, расходы огромные, воровство безграничное», — сказал глава государства с руководителями ведущих международных информагентств.



Путин добавил, что и «у нас много воровства, жульничества, везде, и в ваших странах везде».