Путин назвал условие окончания конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится после того, как США перестанут отправлять оружие ВСУ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Путин сделал в ответ на вопрос редактора службы новостей по Европе и Африке АР (США) Джеймса Джордана. По словам российского президента, если поставки оружия Украине из США прекратятся, конфликт закончится уже через 2-3 месяца.

«Что нужно сделать для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине. Вам, как представителю США, могу сказать то, что когда-то сказал господину Байдену. Он мне когда-то прислал письмо, я ему в письменном виде ответил: если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие. И эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех, месяцев», — заявил он.



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