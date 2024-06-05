Путин назвал число погибших в ходе конфликта на Украине журналистов

Президент России Владимир Путин в среду, 5 июня, сообщил, что как минимум 30 российских журналистов погибли в ходе конфликта на территории Украины. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе пресс-конференции с иностранной прессой на ПМЭФ-2024.

— В зоне боевых действий на Украине погибли минимум 30 российских журналистов, — подчеркнул глава государства, слова которого приводит официальный сайт Кремля.



Российский лидер также подчеркнул, что сейчас в плену у Вооруженных сил Украины пребывает 1348 россиян, в то время как в российском — 6465 украинских солдат.

Во время пресс-конференции Путин сообщил, что не Россия начала конфликт на территории Украины. Политик пояснил, что все началось с антиконституционного госпереворота в стране, и РФ в этом не виновата.

Среди прочего глава государства указал, что появление немецких танков на Украине произвело морально-этический шок в российском обществе, хорошо относившемся к Германии.

Президент заявил, что подобные поставки разрушают отношения между Москвой и Берлином.