Путин напомнил о восьми годах кровопролития в Донбассе

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ напомнил, что в Донбассе восемь лет проливалась кровь. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

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Он рассказал, что когда-то бывшая канцлер ФРГ говорила ему о ситуации в Косово, когда НАТО действовало там без Совета Безопасности ООН, поскольку там восемь лет шло кровопролитие.

«А здесь, когда восемь лет проливалась кровь в Донбассе? Это не кровь, а водичка, что ли?» — сказал глава государства.



24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.