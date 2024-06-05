Ежемесячно ВСУ теряют на поле боя около 50 тысяч человек. Об этом в рамках встречи с главами мировых информагентства на полях ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, и то и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», — сказал он, подчеркнув, что именно поэтому Киев проводит мобилизацию, которая лишь восполняет потери, а не решает проблему.



Говоря о потерях РФ на поле боя, Путин отметил, что соотношение «безвозвратных потерь» РФ и Украины составляет один к пяти. Также он указал, что в зоне СВО погибли минимум 30 российских журналистов.

Кроме того Путин назвал число находящихся в РФ и на Украине военнопленных. По его словам, в России находятся 6465 украинских солдат, а на Украине — 1348 российских.