AP: ВСУ недавно использовали западное оружие для ударов по России

Украинские военные на этой неделе использовали полученное от США оружие для нанесения ударов по территории России, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По данным источника, использование вооружений ранее было одобрено президентом США Джо Байденом. В рамках директивы, подписанной американским лидером, допускается применение оружия для нанесения ударов по российским силам, которые атакуют или готовятся к атаке.

Кроме того, документ ограничивает географию применения российскими регионами, расположенными по соседству с Харьковской областью (Курской и Белгородской областями).

Собеседник агентства заметил, что политика США в области применения дальнобойных ракет не изменилась — Киеву предписывается не использовать ATACMS для нанесения ударов по целям в глубине российской территории.

Журналисты отметили, что сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс, член сенатского комитета по вооруженным силам, подтвердил факт нанесения ударов с применением американского оружия. Вместе с тем, он не посчитал нужным рассказать, какие именно комплексы применялись, и по каким объектам.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби признал, что Вашингтон не в состоянии ежедневно отслеживать, «чем и по чему украинцы стреляют».