Ле Пен высказалась об отправке французских военных инструкторов на Украину

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила против отправки французских военных инструкторов на Украину. Об этом она заявила в эфире телеканала BFMTV.

"Я выступаю против этого, - отметила Ле Пен. - Направление военных инструкторов в страну, находящуюся в состоянии войны, означает заведомый риск".



Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников - законная цель для России.