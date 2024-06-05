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Ле Пен выступила против отправки французских военных инструкторов на Украину

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила против отправки французских военных инструкторов на Украину. Об этом она заявила в эфире телеканала BFMTV.

Ле Пен высказалась об отправке французских военных инструкторов на Украину
© globallookpress.com
"Я выступаю против этого, - отметила Ле Пен. - Направление военных инструкторов в страну, находящуюся в состоянии войны, означает заведомый риск".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников - законная цель для России.

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