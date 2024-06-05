Армия Израиля заявила об уничтожении двухкилометрового туннеля в Рафахе

Израильские военные нашли и уничтожили в районе города Рафах на юге сектора Газа туннель протяженностью около 2 км, использовавшийся палестинскими радикалами. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, туннель доходил до так называемого Филадельфийского коридора - приграничной полосы между палестинским анклавом и Египтом. Подземный объект соединялся с другими туннелями, отметили в армии.

Как уточнили военные, речь идет о крупном объекте, проходы в нем имели взрывозащитные двери, в подземных помещениях радикалы хранили оружие, в том числе автоматы Калашникова и противотанковые ракеты, а также взрывчатку.