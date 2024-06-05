Китай обвинили в вербовке бывших военных летчиков НАТО

Народно-освободительная армия Китая использует частные компании в ЮАР и КНР для найма бывших военных летчиков НАТО для участия в подготовке собственных пилотов, говорится в заявлении разведывательного альянса Five Eyes («Пять глаз»). Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в объединение входят Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.

В документе уточняется, что через компании осуществляется найм летчиков из Канады, Франции, Германии, Великобритании, Австралии, США и других западных стран.

По мнению специалистов альянса, Китай желает получить от ветеранов знания о «тактике, технологиях и процедурах» западных ВВС.

Напомним, что в Европе и США ранее неоднократно заявляли о попытках вербовки пилотов со стороны Китая. Так, в ноябре 2022 года The Guardian сообщала, что китайские военные осуществляют попытки завербовать действующих и бывших пилотов реактивных самолетов ВВС Соединенного Королевства.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, в свою очередь, что в ходе общения с китайскими коллегами на полях конференции безопасности «Диалог Шангри-Ла» в 2023 году потребовал от них немедленно прекратить практику вербовки летчиков люфтваффе.