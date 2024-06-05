Испанская фирма по ремонту техники для ВСУ подверглась хакерской атаке

Испанская компания по ремонту боевых танков Leopard для ВСУ General Dynamics European Land Systems стала целью кибератаки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Periodico.

Отмечается, что в результате взлома веб-сайт компании был выведен из строя. Специалисты выясняют причины произошедшего, однако в самой фирме уже подтвердили технические неполадки.

По мнению источника, за кибератакой может стоять хакерская группа NoName057(16) — ранее группа объявила об акции против «испанской авиационной промышленности и веб-сайтов». Кроме того, в группе назвали своими главными целями веб-ресурсы парламента Валенсии, правительства автономного сообщества Астурия и службы общественного транспорта Барселоны TRAMCAT.

Ранее кибератаке подверглась система здравоохранения Лондона.