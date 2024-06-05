Взрыв произошел в поселке Затока Одесской области

В поселке Затока Одесской области Украины прогремели взрывы. Об этом в среду, 5 июня, рассказало издание «Страна».

Подробностей об инциденте не поступало.

На текущий момент сразу в нескольких областях Украины, включая Одесскую, объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

В ночь с 4 на 5 июня звуки взрывов были слышны в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщили очевидцы и местные СМИ.

Накануне воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. До этого сообщалось, что взрывы слышны в Киеве и Сумской области. Кроме того, сирены звучали в Черниговской, Черкасской, Киевской и Харьковской областях.

После этого мэр Конотопа в Сумской области Артем Семенихин заявил, что прогремел взрыв на фоне оповещения о воздушной тревоги. Он указал, что пострадала промышленная инфраструктура.

Удары Вооруженных сил Российской Федерации по украинской инфраструктуре начались 10 октября 2022 года — через двое суток после террористической атаки на Крымский мост, за котором стоят спецслужбы киевского режима.